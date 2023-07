Black out a Trevi: la rabbia delle attività ricettive

Le continue e prolungate interruzioni di energia elettrica provocano la fuga dei turisti dalle strutture ricettive di Trevi. Dopo le famiglie e i negozi di generi alimentari, a fare i conti con i “black out“ sono anche le strutture ricettive. "E’ assurdo in piena estate sospendere la fornitura di energia per consentire lavori sospesi a marzo e riattivati proprio in questi giorni di grande caldo", dicono. I titolari dei ristoranti, in particolare, sono furiosi poiché nelle ultime settimano avevano fatto provviste per rispondere ai clienti. "Clienti ai quali, stante questa situazione, non possiamo garantire i pasti – aggiungono i titolari di alcune strutture –. Considerando che, non potendo usufruire dell’aria condizionata nelle camere, in molti lasciano le nostre strutture. E’ già accaduto lunedì, e in parte il giorno successivo, non vogliamo immaginare il danno che subiremo domani, per l’altro lungo black out di otto ore. Proveremo a chiedere all’Enel il risarcimento danni e facciamo appello alle istituzioni per sostenerci nella richiesta di sospendere i lavori, perché al contrario – concludono – rischiamo di perdere i clienti anche per il futuro". Disagi e disservizi, per le interruzioni della corrente elettrica, anche per gli uffici comunali e a Poste Italiane. Enel replica: "I tecnici stanno rinnovando la cabina che trasforma l’energia elettrica da media a bassa tensione. Le operazioni devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza. Alle utenze è stato garantito l’approvigionamento elettrico tramite l’installazione di un gruppo elettorgeno. Le porzioni del “fuori servizio“ sono circoscritte a gruppi ristretti di utenze".

C.Lu.