Bivacchi notturni a Fontivegge. Scatta il blitz in piazza del Bacio. Cinque denunciati dalla polizia

Avevano trasformato la casettina di legno di piazza del Bacio nel loro alloggio. Gli agenti della squadra volante hanno trovato cinque cittadini stranieri, tre tunisini e due marocchini, all’interno del prefabbricato. Stavano dormendo. Gli agenti di polizia sono intervenuti a Fontivegge in seguito alla chiamata al numero unico di emergenza di un cittadino che ha riferito all’agente della sala operativa di aver visto delle persone introdursi nel prefabbricato. Sospettando che potessero essersi introdotti nel piccolo edificio per danneggiarlo o rubare qualcosa, il testimone ha chiesto l’intervento della polizia. I cinque, invece, avevano scelto la casetta per passare la notte. Dormivano quando sono interventi i poliziotti e non hanno saputo fornire spiegazioni per la loro presenza. Portati in questura, sono stati comunque denunciati per invasione di edificio.

Intanto dal parco della Verbanella arrivano nuove segnalazioni da parte del gruppo Progetto Fontivegge sulla presenza di tracce di potenziali bivacchi. In particolare, sono stati segnalati diversi cartoni, disposti a mo’ di giaciglio che potrebbero essere utilizzati per trascorrere la notte di alloggi di fortuna. Il timore dei residenti è che possa trattarsi solo del preludio di quello che potrebbe verificarsi nei mesi a venire, con l’arrivo della bella stagione. Nel parco della Verbanella o della Pescaia, come in altre aree verde, bivacchi più o meno strutturati rappresentano una delle criticità che i cittadini continuano a segnalare in un quartiere difficile, non da oggi, oggetto in più occasioni anche di scontro politico per quello che riguarda l’approccio e le soluzioni alla questione sicurezza. Con i residenti, in particolare quelli che si sono ritrovati in Progetto Fontivegge, che chiedono di non allentare i controlli.