Azzannato dal cane, bimbo resta grave. Rottweiler prelevato dai veterinari

Bevagna, 30 luglio 2024 – Il rottweiler che sabato scorso ha aggredito un bambino che stava transitando in strada a bordo di una bici con la mamma è stato prelevato dal servizio veterinario della Usl2 e messo sotto osservazione. Un atto dovuto e necessario, soprattutto in relazione al fatto che l’animale non dovrebbe aver mai manifestato alcun tipo di problemi. Il terrore e l’esplosione del caos sabato pomeriggio.

L’aggressione è stata un momento violento e improvviso. Il cane, un maschio adulto di sette anni, ha morso un bambino di cinque anni che è ancora è ricoverato al reparto di Pediatria dell’ospedale di Foligno con molte ferite lacero - contuse da morso, grave soprattutto quella intorno all’occhio destro.

Sulla questione lavora il direttore dell’Oc della sanità pubblica veterinaria dell’Usl2 Luca Nicola Castiglione che si è attivato con il suo staff per le valutazioni di competenza al fine di fare piena luce su quanto avvenuto e sulle cause della reazione violenta del cane. "Per garantire la tutela della pubblica incolumità, il cane è stato momentaneamente sottratto alla disponibilità dei proprietari, messo in sicurezza e portato in osservazione presso il canile sanitario di Schifanoia di Narni - spiega Castiglione - Verrà quindi effettuata un’approfondita valutazione, da parte dei medici veterinari della Asl, del grado di pericolosità dell’animale. Il servizio veterinario ha inoltre prescritto ai proprietari tutti i lavori di adeguamento strutturale relativi sia al luogo di detenzione che alla recinzione della proprietà al fine di impedire la possibile fuoriuscita del cane nonché disposizioni per la corretta gestione dell’esemplare di grossa taglia. Da quanto verificato negli archivi del servizio veterinario della Asl non sono state riscontrate precedenti segnalazioni di aggressione".

Al momento nessuna novità di rilievo sul versante clinico. Il bimbo continua ad essere seguito h24 da uno staff multidisciplinare del "San Giovanni Battista" che garantisce assistenza specialistica qualificata in ogni ambito, compreso quello psicologico. L’attività medica è costantemente seguita dalla direzione ospedaliera con la direttrice dottoressa Rossi.