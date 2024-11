Bimbi e famiglie in biblioteca. Raffica di iniziative per le feste

BEVAGNA - Natale di lettura in biblioteca per i comuni delle Terre dell’olio e del sagrantino. Le biblioteche delle cittadine coinvolte hanno infatti assemblato un importante calendario di eventi per famiglie, bambine e bambini per leggere insieme, giocare e immergersi nell’atmosfera natalizia. A Bevagna l’appuntamento è per lunedì 2 dicembre alle 17.15 con ‘La tombola delle storie 6-11 anni’. E poi lunedì 9 dicembre alle 17.15 lLetture con ‘Nati per Leggere’ e laboratorio creativo 0-5 anni. Eventi simili a Campello mercoledì 4 e giovedì 22 dicembre. Attività previste a Castel Ritaldi il 9 e il 16 e a Giano il 10 e il 17. A Gualdo Cattaneo sarà la biblioteca di San Terenziano a essere coinvolta il 4, l’11 e il 18, ma anche il 5, il 12 e il 19. Le date di Massa Martana sono il 5, il 12 e il 20. A Montefalco si gioca e si legge venerdì 6 dicembre alle 17.15 con letture di ‘Nati per Leggere’ e laboratorio creativo 0-5 anni. Venerdì 13 dicembre ore 17.15 La tombola delle storie 6-11 anni. A Trevo i giochi sono previsti martedì 3, con l’incontro con l’autrice Lisa Bresciani. Seguirà un laboratorio creativo e di Danza Motricità con l’esperta Ylenia D’Aniello. Martedì 10 dicembre 17.15 sono previste le letture di ‘Nati per Leggere’ e laboratorio creativo 0-5 anni.