Betti capogruppo Pd. Tagliaferri vice in Aula

La riunione dei gruppi consiliari del centrosinistra è iniziata ieri pomeriggio intorno alle 17 e si è protratta praticamente fino all’ora di cena. Alla fine l’accordtra i rappresentanti dei gruppi di coalizione prevede che oggi i consiglieri di centrosinistra voteranno per eleggere Sarah Bistocchi del Partito democratico presidente dell’Assemblea legislativa, vice della maggioranza sarà Bianca Maria Tagliaferri (Umbria domani, lista civica della governatrice).

Bistocchi, 43 anni compiuti a settembre, è laureata in Scienze politiche all’Università di Perugia, dopo aver conseguito la Maturità classica al Liceo Mariotti. E’ stata consigliera comunale del capoluogo nelle file del Pd (per dieci anni all’opposizione) dal 2014 fino al giugno scorso e negli ultimi 5 anni ha svolto il ruolo di capogruppo. Prima di lei aveva guidato il consiglio un’altra donna, Donatella Porzi, oltre a Eleonora Pace che è stata presidente nelle ultime settimane.

Cristian Betti invece – che era in lizza per il posto da presidente dell’Assemblea dopo la nomina di Francesco De rebotti ad assessore – farà il capogruppo del Partito democratico: lui – sindaco di Corciano per dieci anni – è stato il terzo più votato della lista. Ieri sono stati stabiliti anche gli assetti per le Commissioni consiliari. Letizia Michelini (Pd) dovrebbe andare alla guida della Prima, che si occupa di Bilancio e politiche comunitarie. Luca Simonetti (M5S) sarà presidente della Seconda (Agricoltura, assetto idrogeologico, trasporti, infrastrutture e mobilità). La Terza (sanità e Servizi sociali) invece potrebbe essere affidata ancora a Tagliaferri, anche se in lizza ci sarebbe il consigliere del Pd, Francesco Filipponi. Infine quando verrà attivata la Commissione d’inchiesta su criminalità organizzata e corruzione, vedrà come presidente Fabrizio Ricci (Avs).

