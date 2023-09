Benzina-self a Perugia: sfondato il muro dei 2 euro al litro

Mentre il prezzo medio dei carburanti in Umbria continua incessantemente a salire (gasolio self 1,878 euro, benzina 1,966, Gpl servito0,725 e metanoservito 1.336 euro), proprio la benzina ieri in molti distributori umbri ha sfondato la sogli psicologica dei 2 euro al litro al self. Con il "servito" i 2 euro sono stati già superati da tempo (un litro di verde si può pagare anche 2,300 euro), mentre ieri la quota è stata superata anche al "fai date". A Perugia ad esempio accade ad esempio a San Marco, a San Martino in Colle me San Martino in Campo, Ponte Vallceppi, Colombella, Ponte Pattoli, Ponte San Giovanni, Torgiano, Balanzano. Per fortuna ci sono ancora self da 1,899 o 1,909 ma davvero si contano sulle dita di una mano e bisogna esser fortunati a trovarsi in zona altrimenti il gioco non vale la candela. Per sapere dove conviene acquistare il carburante basta collegarsi al sito https:carburanti.mise.gov.it e ricercare gli impianti della propria zona.