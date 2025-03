“Benvenuto“ ai nati nel 2024

ORVIETO “La gentilezza è poesia“, doppio appuntamento a Orvieto per celebrare la Giornata mondiale della Poesia del 21 marzo e la Giornata nazionale della Gentilezza del 23 marzo. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alla Gentilezza del Comune con la collaborazione dell’Unitre e la scuola comunale di musica A.Casasole, si terrà sabato 22 . Appuntamento alle 10.30 nel Giardino della Gentilezza in Piazza Angelo da Orvieto dove, dopo i saluti istituzionali del sindaco Roberta Tardani e dell’assessore alla Gentilezza, Alda Coppola, ci sarà la cerimonia di accoglienza ai nuovi nati del 2024 promossa in tutta Italia dall’associazione Costruttori di gentilezza. Nel giardino sosterà il Bibliobus, con libri e letture per i più piccoli, e ci sarà spazio per lo stand della Croce Rossa Italiana di Orvieto.