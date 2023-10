Bentornati a casa, bambini. Trestina, inaugurata la Primaria dopo i lavori di riqualificazione

"Bentornati a casa". E’ la frase che i bambini della scuola primaria di Trestina hanno composto ieri con i cartelli sollevati durante l’inaugurazione dell’edificio che fa parte dell’Istituto comprensivo Alberto Burri, ristrutturato e riqualificato con un investimento di 1 milione e 400 mila euro cofinanziato dal comune di Città di Castello e dallo Stato. Un messaggio che ha fatto comprendere più di ogni discorso quanto sia importante la riapertura della scuola dopo due anni per i circa 200 alunni iscritti: per chi ha vissuto con gli insegnanti e il personale ausiliario il trasferimento nello stabile del Cva di Cornetto, ma anche per quanti hanno avuto l’opportunità di iniziare l’anno scolastico nelle nuove aule. "Per noi oggi è una doppia inaugurazione – ha detto la dirigente scolastica Stefania Migliorucci – perché festeggiamo sia il ritorno nella nostra scuola primaria, in spazi nuovi, sia la partenza del nostro progetto per la trasformazione delle aule tradizionali in spazi per l’apprendimento, ispirati alla filosofia educativa e didattica promossa anche da Indire".

Il sindaco Luca Secondi e la giunta hanno inaugurato la scuola insieme tra gli altri anche a Massimo Belardinelli, ambassador di Avanguardie Educative Indire e al parroco don Stefano Sipos, che ha benedetto i locali. I lavori terminati in estate hanno riguardato la struttura nel suo complesso, migliorando lo stabile e le fondazioni dell’edificio, che sono state interessate da opere di adeguamento sismico, fino alla copertura, che è stata interamente rifatta. Particolare attenzione è stata dedicata alla valorizzazione energetica dello stabile. All’esterno, alla nuova pavimentazione è stata unita la sistemazione delle aree circostanti, con la sostituzione delle recinzioni, un nuovo allaccio elettrico a rete interrato, la completa tinteggiatura delle pareti, ora con toni luminosi e vivaci. A Trestina sono in cantiere i lavori finanziati dal Pnrr anche sulla palestra dell’istituto Gregorio da Tiferno e sull’asilo nido Fiocco di Neve.