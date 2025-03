“Beautiful learning“, anteprima al PostModernissimo

Proiezione in anteprima, questa sera alle 21 al PostModernissimo, per “Beautiful learning“, il nuovo docufilm realizzato da Luca Vagniluca e Sameena Hassan (nella foto), coppia di documentaristi e viaggiatori che in questo lungometraggio affrontano con delicatezza e coraggio un tema diventato scomoda e scottante: l’educazione.

Luca Vagniluca, antropologo e documentarista perugino e Sameena Hassan, archeologa e documentarista, sono i protagonisti del film insieme ai loro figli, Giulio, di 8 anni e Lusira, di 11 anni e stasera saranno in sala per incontrare il pubblico e raccontare dettagli e curiosità "di un documentario che allarga il concetto di ‘’apprendimento’’ portandolo fuori dallo spazio classico dell’aula, in una nuova dimensione, dove non ci sono orari fissi e le materie si fondono le une nelle altre, con regole e percorsi non pianificati".

Le riprese di “Beautiful learning“ sono state effettuate nel corso di un intero anno, durante un viaggio attraverso l’Asia centrale, che diventa palcoscenico di un percorso fisico e teorico nel mondo dell’apprendimento. l film usa materiale raccolto in presa diretta durante il viaggio, materiale di archivio e materiale raccolto in Italia. E’ ricco di immagini dal contenuto emozionante, come l’incontro con un gruppo di immigrati illegali catturati in Iran e rispediti in Pakistan, o l’attraversamento di un ghiacciaio nel Karakorum. Il commento fuori campo, in prima persona della mamma, si alterna alla presa diretta, interviste dei protagonisti e di personaggi noti nel mondo dell’educazione e della pedagogia.