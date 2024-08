Beato Angelo, domenica l’urna in processione

GUALDO TADINO - L’urna del Beato Angelo è stata trasferita dalla cripta della basilica concattedrale nella navata centrale dello stesso edificio sacro. La complessa, non facile operazione è stata compiuta da un gruppo di volontari e da membri della Confraternita, in collaborazione col Comitato del settecentenario, in preparazione dell’evento centrale dell’anno giubilare angelano, in programma per domenica sera, quando l’urna col corpo del Beato verrà portata in processione per le vie del centro storico, subito dopo i Vespri delle 18. Un evento "storico", perché l’ultima uscita dell’urna ci fu nel 1970, in occasione del settecentenario della nascita del santo protettore gualdese. L’operazione presenta difficoltà, sia perché l’urna pesa oltre 300 chili, sia perché si compie un percorso non sempre agevole, anche in alcune vie strette; a portare l’urna ci saranno oltre 100 volontari, molti dei quali sono contradaioli delle Porte, tutti devoti del Santo. La preziosa urna, donata dal nunzio apostolico ed arcivescovo gualdese monsignor Vittore Ugo Righi, è un’opera d’arte, realizzata oltre mezzo secolo fa dagli scultori Publio Morbiducci e Mario De Marchis, sulla base di disegni di Boezio Anderlini e di Ippolito Boccolini. Questo il percorso previsto per domenica sera: Via Calai, Via Nucci, Via Battisti, Istituto Bambin Gesù, Via della Capezza, Via Pennoni, Porta San Facondino, Via Bersaglieri, Via della Resistenza, Porta San Benedetto (Porta de Sotto), Via delle Mura, Via del Traone, Porta San Martino, Chiesa di Santa Chiara, Via Bonfigli, Madonnuccia, Porta San Donato, Via delle Fornaci, Largo di Porta Romana, Via V luglio, Easp "Armando Baldassini", Via V luglio, Via Storelli, Corso Italia con il ritorno in Cattedrale. Alle 16 di domenica è prevista anche la preghiera ecumenica interdiocesana con la presenza del vescovo Domenico Sorrentino.

Alberto Cecconi