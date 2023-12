Battuta di caccia tragica. Colpito, muore a 57 anni

Battuta di caccia tragica ieri nelle campagne di Amelia. Un uomo di 57 anni è deceduto dopo essere stato colpito, di rimbalzo, a una gamba.

La vittima, Fabio Massarelli reisdente a Montenero di Amelia, era con degli amici cacciatori come lui quando un colpo lo avrebbe raggiunto al polpaccio. Un colpo accidentale, che avrebbe investito il 57enne di rimbalzo. L’incidente è avvenuto nei pressi di Macchie. Sono stati immediatamente chiamati i soccorsi, ma al loro arrivo gli addetti dell’equipe sanitaria del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso già avvenuto del 57enne. Non è chiara la causa della morte. L’uomo, infatti, potrebbe essere deceduto per il dissanguamento dovuto all’emorragia provocata dalla ferita. Ma non è escluso che, dopo essere stato colpito dal proiettile, possa aver accusato un malore e sia morto per arresto cardiaco.

A fare chiarezza sulle cause decesso, comunque, sarà l’autopsia che sarebbe già stata disposta e che dovrebe essere eseguita nei prossimi giorni nell’Istituto di Medicina legale di Perugia. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri che hanno ascoltato i presenti ed eseguito tutti gli accertamenti. L’obiettivo delle indagini è fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente e accertare, qualora ci fossero, eventuali responsabilità. Anche se, come detto, almeno in questa prima fase di ricostruzione degli eventi, emergerebbe che il 57enne sia stato colpito di rimbalzo.

Cordoglio ad Amelia. In un post su Facebook, la sindaca Laura Pernazza scrive: "Venuta a conoscenza del tragico incidente di caccia che ha coinvolto la nostra comunità, esprimo profonda vicinanza e condoglianze alle famiglie coinvolte".