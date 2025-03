Bastianelli resta presidente dell’Avis

SPOLETO Roberto Bastianelli confermato alla guida dell’Avis di Spoleto. Il nuovo consiglio direttivo, dopo l’assemblea dei soci, nella propria seduta ha riconfermato alla guida dell’associazione volontari donatori di sangue il presidente uscente. Restano in carica, su proposta del presidente, Sergio Grifoni quale vice presidente, Roberto Discepoli nelle funzioni di amministratore e Lida Loccioni segretaria. Quest’anno, oltre a cambiare il consiglio direttivo, è stato rinnovato anche il collegio sindacale, il quale, in attuazione dello statuto nazionale, prevede la sua sostituzione con l’addetto contabile e di bilancio nominato dall’assemblea dei soci. Assemblea che, per questo ruolo, ha nominato all’unanimità Federica Carter, già facente parte del vecchio collegio dei revisori dei conti. "Vorrei una Avis dinamica - spiega Bastianelli -, presente sul territorio del nostro comprensorio (Campello sul Clitunno e Castel Ritaldi)". Ai “veterani“ Lida Loccioni, Alessandro Campana, Cinzia Contarini, Roberto Conti, Federica Fantozzi, Andrea Marchini, Sergio Porzi e Roberto Tulli, sono stati aggiunti nel consiglio i giovani Camilla Alimenti, Luca Broglioni, Michela Brunetti, Matteo Cera, Tommaso Fabi, Valmira Jera, Gianmarco Lattanzi e Asya Mazzoli.