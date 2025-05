Bastia, Portella trionfa nel "Torneo tra i Rioni"

BASTIA UMBRA – Portella conquista l’edizione 2025 del torneo tra i rioni che, a settembre, danno vita al Palio de San Michele. Ha trionfato in entrambe le competizioni del torneo sportivo – svoltosi al Miglio Sport Village di Bastia Umbra -, aggiudicandosi il torneo di calcio a 5 maschile, con una vittoria in finale per 4-3 contro San Rocco, e dominando, guidate dalla capitana Chiara Proietti la quarta edizione del torneo di beach volley femminile, battendo Moncioveta con un netto 21-13. "Il torneo sportivo tra i rioni si conferma, anche quest’anno, come un appuntamento significativo nel cammino verso il Palio. Un momento di partecipazione condivisa, dove sport e senso di appartenenza si fondono in un’esperienza concreta - sottolinea Federica Moretti, presidente Ente Palio de San Michele -. Siamo particolarmente felici per la grande presenza di giovani, che hanno portato entusiasmo, energia e voglia di mettersi in gioco. La loro partecipazione è un segnale positivo per il futuro del Palio e per i valori che vogliamo continuare a trasmettere attraverso lo sport. Le competizioni di calcio a 5 maschile e beach volley femminile si sono svolte in un clima di correttezza e collaborazione, grazie all’impeccabile organizzazione del nostro coordinatore Claudio Fiorucci e al lavoro dell’intero consiglio dell’Ente Palio. Ottima la partecipazione, sia da parte degli atleti che del pubblico". La presidente Moretti ha voluto ringraziare tutti gli atleti e le atlete, Claudia Ciacci e Fabrizio Raspa per il coordinamento del torneo di beach volley, gli arbitri del calcio a 5, al Miglio Sport Village e agli sponsor, il cui contributo è stato fondamentale per la buona riuscita dell’evento.