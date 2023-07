“Bastia Estate a colori“ Divertimento per tutti

"Bastia Estate a colori" nel segno degli appuntamenti per grandi e piccini. Per questi ultimi, domani, nei giardini di Villaggio XXV Aprile, dalle 18 alle 19.30 continuano gli appuntamenti per i bambini con " Land art nel parco", un laboratorio artistico ispirato al movimento della Land art, che ricerca forme creative di dialogo e contatto con la natura, per realizzare installazioni temporanee fatte con materiali di riciclo, forme, colori e fantasia per omaggiare la nostra Madre Terra. Evento organizzato da FARE coop sociale, a cura di Cristiano Schiavolini e con il sostegno del Comune di Bastia. Sempre da domani al via il trittico di concerti ‘tributo’ a tre grandi artisti italiani, Lucio Battisti, Adriano Celentano e Zucchero, in Piazza Mazzini dalle 21.15. Domani la No Name Band renderà omaggio a Lucio Battisti; il 29 luglio si continua con la musica dedicata ad Adriano Celentano con Maurizio Schweizer, la cui somiglianza fisica e vocale accende lo spettacolo "Il Re degli Ignoranti". Il 30 luglio si continua con la musica di Abraxas Band in un tributo a Zucchero, con la voce di Alessio Nulli che ha interpretato Zucchero Fornaciari nel film sulla vita di Andrea Bocelli – La musica del silenzio.