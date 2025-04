Basilica e Sacro Tugurio. Altri fondi dal dopo-sisma

ASSISI – Più fondi per la Basilica di Santa Maria degli Angeli e per il Sacro Tugurio di Rivotorto in un’ottica di valorizzazione del patrimonio culturale di Assisi in vista dell’anniversario degli ottocento anni dalla morte di San Francesco. La Cabina sisma ha infatti approvato l’ordinanza con cui vengono aumentati i contributi per la Basilica papale della Porziuncola, pari a 1,17 milioni di euro, e per la Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio, per 141.000 euro. "Il recupero e la valorizzazione dei luoghi di culto colpiti dal sisma è un impegno di civiltà e identità – dice Guido Castelli, Commissario alla Riparazione e Ricostruzione Sisma 2016 –. Con questo provvedimento non solo garantiamo nuove risorse per due importanti interventi ad Assisi, ma rendiamo anche più efficaci e sicure le operazioni di ricostruzione attraverso una disciplina chiara e condivisa per l’impiego dei materiali originari. Ringrazio la presidente della Regione Stefania Proietti, l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, la Provincia Serafica di San Francesco D’Assisi, la Custodia Generale del Sacro Convento, la Soprintendenza perché tutti insieme stiamo restituendo al pieno splendore uno dei patrimoni più importanti dell’Umbria e dell’Italia". Nello specifico, per la Basilica di Santa Maria degli Angeli viene aumentato l’importo di 1,17 milioni di euro (per un nuovo totale di 8,79 milioni di euro); il soggetto attuatore dell’intervento è la Provincia Serafica di San Francesco di Assisi. Per la Chiesa di San Francesco - Sacro Tugurio viene incrementato il contributo di 141.000 euro, per un nuovo totale di 1,59 milioni e il soggetto attuatore in questo caso è la Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco dei frati minori conventuali d’Assisi.