Bartolini (Aronc): "I nostri progetti a sostegno della sanità pubblica"

I volontari ma anche professionisti e rappresentanti delle istituzioni sono stati protagonisti della consueta cena degli auguri di Natale organizzata dall’Associazione amici della radioterapia e oncologia clinica. "La vostra presenza ci onora e ci dà un’ulteriore carica per realizzare progetti di supporto alla sanità pubblica" ha detto il presidente Manlio Bartolini. Tra i presenti all’iniziativa il presidente dell’Assemblea legislativa Marco Squarta. "In un momento in cui la sanità è in crisi - ha sottolineato -, le associazioni di volontariato svolgono un lavoro preminente, necessario e indispensabile. "Abbiamo - ha affermato ancora Bartolini - una grande squadra. composta da un comitato scientifico di grande livello che ha già iniziato una attività di ascolto da parte degli esperti presso la nostra sede di Perugia. Il loro supporto aiuterà i pazienti in un momento difficile della loro vita". Alla cena anche il professore emerito, ematologo di fama mondiale, Massimo Martelli.