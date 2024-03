Bartoccini, ko a Mondovì. Turnover e guardia bassa

LPM BAM MONDOVÌ

3

BARTOCCINI PERUGIA

0

(25-12, 25-22, 25-13)

MONDOVÌ: Decortes 13, Riparbelli 11, Lux 9, Grigolo 8, Farina 7, Allasia 3, Tellone (L), Marengo 2, Coulibaly 1, Lapini. N.E. – Manig, Pizzolato. All. Claudio Basso.

PERUGIA: Viscioni 7, Montano 3, Traballi 2, Cogliandro 1, Atamah 1, Ricci 1, Sirressi (L1), Bartolini 6, Messaggi 4, Braida 3, Kosareva 3, Lillacci (L2). All. Andrea Giovi.

Arbitri: Barbara Manzoni (LC) ed Antonio Testa (RM).

LPM BAM (b.s. 9, v. 3, muri 8, errori 7). BARTOCCINI (b.s. 8, v. 2, muri 9, errori 13).

PERUGIA - Cade rovinosamente nell’ultima trasferta del campionato di serie A2 femminile la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Le magliette nere sono entrate in campo senza mordente e hanno rimediato una batosta pesante, benché ininfluente per la classifica. Conquistata la promozione, la formazione umbra ha effettuato il turnover e ha abbassato la guardia, facendosi prendere a sberle dalla Lpm Bam Mondovì. Le piemontesi hanno avuto il merito di crederci, volendo salutare il proprio pubblico nel migliore dei modi e sono state concrete per tutta la gara. Nessun dramma, ovviamente, ma solo una opportunità che le atlete della panchina avrebbero potuto sfruttare meglio. Dopo il fischio d’inizio le padrone di casa spingono con Lux e Decortes che scavano il solco, complici i tenti errori altrui (21-9). Entra Kosareva in luogo di Traballi ma ormai è troppo tardi per raddrizzare una situazione ampiamente compromessa. Severo ed umiliante il punteggio finale. Nel secondo set in campo ci sono Bartolini e Messaggi al posto di Cogliandro e Montano, le cose sembrano andare meglio e le ospiti vanno avanti (7-9). Le squadre procedono a stretto contatto di gomito ma sale in cattedra Grigolo che mette la freccia (20-18). Il margine resiste ed è il raddoppio. Terza frazione marchiata a fuoco da Decortes (8-3). Manca il mordente alle umbre che affondano inesorabilmente (18-7). Arriva la terza sconfitta stagionale.

Alberto Aglietti