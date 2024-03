Bartoccini, è scattato il conto alla rovescia

PERUGIA - Il conto alla rovescia è cominciato, la matematica certezza della vittoria del campionato di serie A2 femminile, potrebbe arrivare domenica per la Bartoccini Fortinfissi Perugia. Sette le lunghezze di vantaggio sulla seconda in classifica quando mancano tre turni al termine. Le magliette nere giocheranno in trasferta e la tifoseria è pronta a seguirle. Così il tecnico Andrea Giovi: "Andiamo a Cremona a giocarci un pezzo importante di questo vantaggio che abbiamo. In questo momento ci dobbiamo godere quello che ci siamo conquistati. Abbiamo la fiducia in noi stessi e con la consapevolezza della qualità nel lavoro che abbiamo portato avanti, dobbiamo solo restare concentrati. La squadra non vede l’ora che sia la domenica". Saranno giorni di attesa molto intensi per le perugine che sentono di essere vicinissime al traguardo per cui hanno lottato dallo scorso mese di agosto.

A.A.