Bartoccini a Mondovì. Ma sarà una passerella

Finale di stagione da passerella nel campionato di serie A2 femminile che ormai ha emesso quasi tutti i suoi verdetti. Il penultimo turno della pool promozione è ancora in trasferta per la Bartoccini Fortinfissi Perugia che risale lo Stivale domenica 24 marzo. Se è vero che le magliette nere sono imprendibili da tutte, anche la rivale di turno Lpm Bam Mondovì non può ambire a nessun obiettivo. La stanchezza accumulata durante la stagione si comincia a sentire ma le squadre vogliono onorare sino in fondo i loro impegni e chiudere nella maniera migliore. Malgrado risultino attardate le piemontesi guidate dal tecnico Claudio Basso sono state in grado di piazzare i loro colpi straordinari, il più eclatante è la lezione impartita a Busto Arsizio poche settimane fa. Un risultato che, tra l’altro, ha consentito alla squadra umbra di aumentare il vantaggio sulle lombarde e di ipotecare la promozione nella massima categoria. Tra le padrone di casa ci sono ottimi elementi come la schiacciatrice Laura Grigolo e la centrale Alice Farina, entrambe prolifiche realizzatrici.

Non vuole allentare la presa l’allenatore Andrea Giovi che ha detto di volersi godere al massimo queste ultime settimane. Per le ospiti potrebbe esserci l’opportunità di far giocare qualche elemento meno spremuto come la centrale Princess Atamah e la schiacciatrice Giulia Viscioni. Sono cinque gli scontri diretti disputati sino ad oggi, le umbre ne hanno vinti tre (incluso quello di andata), nessuna giocatrice ha vestito la maglia delle avversarie. La vittoria farebbe da giusto viatico per la conclusione della stagione che avverrà venerdì 29 marzo tra le mura amiche del palasport di Pian di Massiano, momento nel quale ci sarà il pienone di sportivi per festeggiare il grande traguardo raggiunto. Per tutti gli amanti della disciplina, come di consueto, ci sarà la possibilità di seguire la gara che sarà trasmessa in chiaro sulla piattaforma volleyballworld.tv che detiene i diritti.

A dirigere la sfida sarà la coppia arbitrale composta da Barbara Manzoni (LC) ed Antonio Testa (RM). Mondovì dovrebbe presentare inizialmente ad alzare Allasia in diagonale a Decortes, al centro Farina e Riparbelli, sulla banda Grigolo e Lux, libero Tellone. Perugia risponderà con gran probabilità con Ricci ad alzare e Montano opposta, Bartolini e Atamah in zona-tre, Kosareva e Viscioni schiacciatrici, Sirressi libero.