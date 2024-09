Bardano, “a piedi“ i bimbi dell’asilo. Non c’è lo scuolabus per il rientro

L’anno scolastico è iniziato ma non per tutti. Sono trascorsi appena cinque mesi e nuovamente i bambini della scuola d’infanzia di Bardano sono sprovvisti del servizio di trasporto. A differenza della fine di aprile quando, da un giorno all’altro, le famiglie si sono trovate senza lo scuolabus per via di gravi problemi tra Comune e la ditta che aveva in appalto il servizio di accompagnamento, questa volta è per una questione di orario. Fino alla fine di settembre, infatti, le scuole d’infanzia di Orvieto effettuano un orario ridotto, fino alle 14, e fino alla fine del mese il rientro a casa tramite il pulmino, per i piccoli, non è previsto perché, in quell’ora, i mezzi sono impegnati con l’uscita della scuola primaria e secondaria. Risultato? Poiché verso l’asilo di Bardano, quindi verso la zona industriale, non c’è una linea di trasporto pubblico che possa creare un collegamento alternativo allo scuolabus, i bambini che hanno la possibilità di essere accompagnati tramite mezzo privato vanno all’asilo, gli altri aspettano ottobre per iniziare a partecipare all’attività educativa, con tutte le difficoltà che i genitori hanno per conciliare la gestione famigliare e il lavoro. "Questo non è il primo anno che c’è questo disservizio, ormai le famiglie lo sanno e accettano passivamente questa ingiustizia. Equità di accesso, questa sconosciuta" dice Elisa Cinti, una delle mamme che sono costrette a fare i conti con questo disservizio nel trasporto pubblico. Lo scorsaprile si era verificato un problema ancora con lo scuolabus della scuola materna. I dipendenti della ditta che si era aggiudicata l’appalto per garantire la sicurezza a bordo dei mezzi si era licenziato perché non aveva ricevuto gli stipendi ed il servizio era stato sospeso per alcune settimane, fin quando non era subentrata una nuova azienda che aveva consentito di superare il problema. Cla.Lat.