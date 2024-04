Barbasophia svela “L’utile inutilità della filosofia”

Il format “Digital Primitives“ dedicato agli youtuber più amati del momento, riapre le porte dell’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia con Matteo Saudino (nella foto) che sabato alle 21 porta in scena lo spettacolo “L’utile inutilità della filosofia”, con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Professore, youtuber e scrittore, Matteo Saudino è il creatore del canale YouTube BarbaSophia (oltre 36 milioni di visualizzazioni da parte di adulti e molti ragazzi) nel quale la filosofia e la storia vengono affrontate come incontro col contemporaneo, strumenti per ragionare sulla società, sulla politica, sulle istituzioni e sull’istruzione, sui diritti e sulla giustizia sociale.

Nel monologo proposto nella stagione Sanfra si interroga sul valore e l’importanza della filosofia, spesso considerata una perdita di tempo, un’attività marginale. In realtà, spiega, la filosofia risulta una disciplina utile proprio perché non serve praticamente ad ottenere nulla di specifico (non serve a costruire un’abitazione o coltivare la terra), ma arricchisce e abbellisce l’esistenza umana, rendendola più degna d’essere vissuta. La filosofia è, dunque, un’attività libera. "Serve ad accrescere lo spirito critico e dunque è un ottimo strumento per liberarsi dalle fake news e dai tanti inganni di ogni potere. Serve ad immaginare altre realtà, altri mondi e ciò permette di capire meglio quello in cui viviamo e magari ci stimola a cambiarlo e migliorarlo". “Digital Primitives“ è un insieme di spettacoli di youtuber che, attraverso l’arte teatrale del monologo, spaziano tra scienza, filosofia, storia, ecologia.