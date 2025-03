Bar distrutto dalle fiamme. L’incendio è doloso. Indagini a tutto campo

Attimi di paura nella notte tra mercoledì e giovedì, nella zona di porta Romana, per un incendio divampato in un locale di via Fazi. Ad andare completamente in fiamme è stato il Narghilè bar, sala per fumatori che si trova al pianoterra di una palazzina. L’allarme è scattato all’alba e sono subito arrivati i vigili del fuoco. Le operazioni di spegnimento hanno richiesto diverso tempo e i pompieri hanno anche provveduto a mettere in sicurezza il locale e il palazzo. Intervenuti anche i carabinieri che hanno effettuato i primi rilievi per verificare l’eventuale dolosità dell’incendio.

Il locale, che si trova non lontano dal Campo de li Giochi, è aperto dal giovedì alla domenica e nella serata di mercoledì era chiuso al pubblico. Secondo una prima ricostruzione dei fatti qualcuno sarebbe entrato tra le 4 e 5 di giovedì mattina. Sulla porta d’ingresso infatti i militari avrebbero rilevato segni di effrazione. Dettaglio che potrebbe far propendere proprio per l’incendio doloso. In seguito ad un primo sopralluogo non sono state trovare tracce di contenitori di sostanze infiammabili. Le fiamme hanno riguardato la sala dei clienti fumatori e hanno provocato ingenti danni. Il fumo uscito dai locali ha messo in forte apprensione le persone che risiedono nella zona. Indicazioni utili per individuare eventuali responsabili potrebbero essere fornite dal proprietario del locale, un uomo, di origini straniere che ha avviato l’attività nel 2024. I militari sono al lavoro anche sulle talecamere della zona.