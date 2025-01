Bandecchi e Coletto fanno pace: "Ora stiamo dalla stessa parte"

TERNI Stretta di mano e pacche sulle spalle in Tribunale tra il sindaco Stefano Bandecchi e l’ex assessore regionale alla sanità Luca Coletto. Sancita la pace e, soprattutto, formalizzata la remissione di querela da parte di Coletto, col processo che si estingue. Bandecchi era accusato di diffamazione nei confronti di Coletto (Lega), che lo aveva denunciato a seguito delle dichiarazioni che aveva rilasciato il 14 novembre del 2022 durante la conferenza stampa di presentazione della sua candidatura a sindaco di Terni. Il giudice Simona Tordelli ha preso atto del ritiro della denuncia presentata a suo tempo, dichiarando la conclusione della vicenda sul piano giudiziario. Bandecchi è assistito dagli avvocati Carlo Pacelli e Giorgio Panebianco, mentre Coletto dall’avvocato Giovanni Maccagnani. "Ringrazio Coletto - afferma Bandecchi -, oggi l’ho incontrato per la prima volta e se ci fossimo visti prima, forse ci saremmo capiti meglio. È una brava persona e mi sta pure simpatico". L’ex assessore regionale alla sanità spiega che "non è stata versata alcuna somma, quello con Bandecchi è un accordo fra gentiluomini anche perché ora siamo dalla stessa parte". Chiaro il riferimento all’accordo nazionale tra il centrodestra e Ap di Bandecchi.