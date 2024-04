Banchetto medievale. Il successo è servito

GUALDO TADINO - Pieno successo per la 26^ edizione del Convivium Epulonis, il banchetto medievale per gli illustri ospiti della città, invitati dall’Ente Giochi de le Porte e dal Comune, come iniziativa promozionale che prelude alla disputa del Palio settembrino. Sono stati accolti per un aperitivo nella taverna di Porta San Martino con chiarine, tamburini e balestrieri della Waldum e da un piccolo corteo storico; in piazza Martiri hanno assistito alla esibizione di tamburini e musici; raggiunta la suggestiva taverna di Porta San Benedetto, dopo il rituale lavaggio delle mani, i commensali hanno degustato pietanze d’epoca con sapori antichi, cucinate dai tavernieri delle 4 Porte con ingredienti e metodi medievali. Ed hanno assistito ad un video emozionale sui Giochi de le Porte e sul territorio gualdese e ad alcune scene del musical "Ali d’Angelo", realizzato in occasione del VII° centenario della morte del Beato Angelo. Tra gli ospiti, il rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero, Luca Ammirati, Daniele Agostini, omaggiati con pregiate ceramiche a lustro degli anni 30 del secolo scorso. Premiata con la "Bastola d’oro" la Porta di San Facondino. A.C.