Bancarotta fraudolenta. Arrestato commerciante romano

ORVIETO I carabinieri della stazione di Orvieto, in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla Procura generale della Repubblica della Corte di Appello di Roma, hanno arrestato un commerciante italiano di 68 anni, residente a Roma, condannato in via definitiva alla pena di tre anni e sei mesi per bancarotta fraudolenta aggravata, reato commesso nella provincia romana nel 2012. L’uomo si trovava ad Orvieto dove è stato fermato dai militari e identificato, risultando destinatario del provvedimento giudiziario alla cui esecuzione era fino ad oggi riuscito a sottrarsi. I militari proseguono intanto nelle attività straordinarie del controllo del territorio che sono state intensificate nell’ultimo periodo per contrastare soprattutto i furti nelle abitazioni e le tentate truffe. Lo scorso fine settimane si era infatti verificato un colpo all’interno di un appartamento del centro storico da cui i ladri erano riusciti a rubare preziosi e denaro dopo aver forzato e aperto una cassaforte collocata in una parete.