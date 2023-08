Sospetta ingestione di cannabinoidi, bambino in ospedale

Perugia, 1 agosto 2023 – È tenuto sotto osservazione nel reparto di Pediatria del Santa Maria della Misericordia di Perugia, il bambino di un anno e mezzo che si sospetta possa aver ingerito dei cannabinoidi. Il piccolo è stato portato in ospedale sabato mattina. La donna, che vive con il nipotino in una struttura protetta a Perugia, ha dato l’allarme quando il bambino, nonostante i suoi ripetuti tentativi di svegliarlo, non avrebbe reagito ai suoi stimoli, rimanendo incosciente.

Per questo la nonna, all’ennesimo tentativo andato a vuoto, ha deciso di chiedere l’intervento del 118. Il personale, dopo una prima visita sul posto, ha disposto il trasferimento al Santa Maria della Misericordia, dove è tuttora ricoverato. Sulla vicenda sarebbe stato aperto un fascicolo da parte della Procura della Repubblica di Perugia.

Secondo quanto ricostruito, venerdì sera il piccolo avrebbe trascorso alcune ore insieme al padre, tra l’altro anche in un’area verde non distante dalla struttura dove il piccolo vive. Una delle possibili ricostruzioni al vaglio degli inquirenti, è che il bimbo possa aver trovato casualmente della droga e che la possa aver ingerita senza che nessuno se ne avvedesse. Circostanze sui cui sono in corso le indagini in attesa che dall’ospedale possano arrivare ulteriori elementi utili a capire quanto accaduto e a spiegare l’anomala sonnolenza del bimbo. Le cui condizioni, come detto, non risulterebbero comunque allarmanti, ma necessitano di essere monitorate ancora per le prossime ore per constatare il decorso, prima di poter ritenere superata la criticità.