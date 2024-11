Bambino cade dal terzo piano. Dieci anni, è in condizioni disperate. L’incidente a casa dei nonni

Un salto nel vuoto di una decina di metri, poi il terribile schianto al suolo. È in condizioni disperate un bambino di dieci anni, caduto dal balcone di casa dei nonni ieri pomeriggio. Secondo i primi riscontri investigativi, sul posto sono intervenuti polizia e polizia scientifica, il bambino sarebbe precipitato accidentalmente dopo aver perso l’equilibrio per cause da accertare. Sembrano da escludersi ipotesi diverse da quelle della caduta accidentale. Al momento dell’incidente, in casa con il bambino ci sarebbero stati i nonni che non hanno potuto, in alcun modo, evitare che il piccolo cadesse. Il tutto si sarebbe consumato in pochi, drammatici attimi. Immediati i soccorsi e il trasporto al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, dove il piccolo è arrivato in condizioni particolarmente critiche.

A quanto è stato possibile apprendere, il bambino è stato sottoposto subito a un intervento chirurgico d’urgenza. Come detto, il piccolo è in condizioni estremamente gravi, saranno fondamentali le prossime ore, di attesa e di speranza per bimbetto, secondo di tre fratelli. Gli accertamenti investigativi sono ancora in corso per stabilire cosa sia accaduto con certezza negli attimi che hanno preceduto la tragica caduta.

L’incidente di ieri a Castel del Piano è il terzo in pochi mesi in Umbria. A metà giugno, un incidente analogo si era verificato a Mugnano. Una bambina di due anni era precipitata dalla finestra del bagno dell’abitazione di famiglia, finendo su alcuni bidoni della spazzatura che, in qualche modo, erano riusciti ad attutire l’impatto. Meno di un mese fa un altro grave episodio, nel quale era rimasto ferito un bambino di sette anni, a Massa Martana. Era caduto, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, dalla finestra della camera dove dormivano la mamma e il papà, forse dopo essere salito sul letto dei genitori. A dare l’allarme, alcuni vicini di casa, richiamati dal rumore sordo della caudta. L’incidente si era verificato in pieno centro storico.