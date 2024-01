Pranzano a scuola e si sentono male: quattro bambini intossicati

Perugia, 9 gennaio 2024 – In quattro hanno accusato disturbi, uno di loro è stato portato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale di Branca per essere visitato. Sono alunni della scuola primaria di Pianello che avrebbero dovuto proseguire la permanenza con il servizio del doposcuola. Una volta pranzato, uno dopo l’altro hanno iniziato a stare male. Disturbi che li hanno interessati con diverso livello di gravità, ma le loro condizioni di salute sono gradualmente ritornate nella normalità nel corso del pomeriggio. Sotto la lente di ingrandimento il pasto consumato dai quattro studenti, mangiato a scuola, ma preparato altrove, in un servizio esterno all’istituto.

Secondo quanto è stato possibile apprendere, infatti, la scuola, che organizza le lezioni su orario tradizionale, non ha una mensa, ma su richiesta delle famiglie, agli alunni che frequentano l’attività pomeridiana extra, è consentito mangiare in un’aula messa a disposizione dall’istituto. I pasti vengono acquistati all’esterno dalle famiglie stesse. Scattato l’allarme, alla primaria di Pianello è arrivata anche la polizia. La squadra volante avrebbe acquisito elementi utili a chiarire quanto possa essere accaduto e se il malessere che ha interessato i quattro studenti possa essere riconducibile al cibo mangiato o meno.

Sulla scorta della segnalazione ricevuta, nella giornata di oggi è previsto un sopralluogo dei tecnici della Azienda sanitaria locale. Con il passare delle ore, l’iniziale preoccupazione si è lentamente attenuata anche di fronte al migliorare delle condizioni dei bambini coinvolti. Solo gli eventuali ulteriori accertamenti potranno accertare in concreto cosa possa non essere andato per il verso giusto e individuare possibili responsabilità. Al momento la certezza riguarda il fatto che la scuola elementare di Pianello non ha una mensa scolastica e, dunque, il cibo consumato dai bambini è arrivato dall’esterno.