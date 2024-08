"L’abbiamo svegliata scuotendo la macchina, era frastornata”: bimba lasciata in auto al sole, madre denunciata

Foligno, 12 agosto 2024 – Sono stati i passanti a notare quella bambina, di cinque anni, addormentata nell’auto lasciata parcheggiata sotto al sole. E appena si sono accorti che la vettura era stata anche chiusa, hanno chiamato i carabinieri.

La mamma della piccola, una folignate di 48 anni che era andata a fare acquisti, è stata denunciata alla Procura di Spoleto per abbandono di minore. Secondo quanto ricostruito dai militari la donna, madre di due bambini, dopo aver parcheggiato la propria auto ed averla chiusa a chiave a raggiunto un negozio, nella zona commerciale di Foligno, per effettuare degli acquisti, lasciando appunto la figlia di cinque anni sola in auto.

Dopo l’allarme lanciato dai passanti, i carabinieri si sono avvicinati al veicolo ed hanno trovato la piccola che dormiva seduta sul seggiolino posteriore con la cintura di sicurezza allacciata.

Nel tentativo di svegliarla, le forze dell’ordine prima hanno bussato ai finestrini e poi “scosso“ la vettura, fino a far aprire gli occhi alla bambina che, fortunatamente, è riuscita subito ad aprire la portiera posteriore.

Immediatamante soccorsa, secondo quanto riferisce l’Arma è apparsa accaldata e frastornata a causa delle elevate temperature raggiunte all’interno del veicolo, come detto lasciato al sole.

La piccola è stata quindi idratata con una bottiglia di acqua e zuccheri in attesa dell’arrivo della madre, rintracciata dopo circa venti muniti grazie anche all’annuncio audio effettuato da personale del centro commerciale.

L’episodio è stato anche ripreso da alcune telecamere che insistono in zona, consentendo ai carabinieri di ricostruire con esattezza quanto accaduto. La bambina è stata quindi affidata ai genitori.