Baiocco d’oro al professor Marco Carini: "Chirurgo di elevatissimo livello e umanità"

Il professore Marco Carini, già direttore del Dipartimento di Urologia dell’Azienda Ospedaliero–Universitaria Careggi di Firenze, professore ordinario di urologia presso l’Università degli Studi di Firenze e direttore della Scuola di specializzazione in urologia, è stato insignito del Baiocco d’Oro del Comune di Perugia. La cerimonia di consegna si è svolta nella sala della Vaccara alla presenza del sindaco, Andrea Romizi, di Andrea Pedetta e Attilio Solinas, rispettivamente presidente e vice presidente del Rotary Club Perugia di cui l’amministrazione comunale ha condiviso la segnalazione, e di numerosi amici del professore. Il Baiocco è stato conferito a Carini in quanto professionista e chirurgo di elevatissimo livello, nonché persona dotata di gentilezza e disponibilità nei confronti di tutti e, in particolare, dei concittadini che con fiducia si sono rivolti e si rivolgono a lui.