Bahia City Store . Un albero carico di accessori e di sconti

Prosegue il viaggio de La Nazione tra le vetrine natalizie dei negozi. Oggi, dal centro, ci spostiamo in via Fonti Coperte dove spicca l’allestimento del Bahia City store. Un albero di lucine carico di sorprese: orologi, bijoux, borsette da sera, scarpe, accessori per le feste. I titolari hanno voluto dedicare la loro vetrina all’effervescenza di questi giorni un po’ speciali, ricordando che fino al 31 saranno praticati sconti del 20% su tutti gli acquisti. Si va dall’abbigliamento, agli accessori, fino agli orologi.