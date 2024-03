Bagarre sull’emergenza sicurezza. Sindaco contro prefetto e questore

"Prefetto e questore non si sono coordinati col Comune nonostante la mia richiesta sia partita sette mesi fa". Così il sindaco Stefano Bandecchi in Consiglio comunale, nell’ennesima seduta “agitata“, replicando ad un intervento del consigliere Francesco Ferranti (Fi) sulla questione sicurezza. "Cittadini, famiglie e anziani sono preoccupati – così Ferranti – , questa è la percezione. Il sindaco convochi il tavolo sulla sicurezza e il Comune sia la cabina di regia" Apriti cielo.

"Ben un milione di euro l’Unicusano ha offerto al Comune per una ricerca scientifica sulla criminalità e dodici pattuglie di vigilanti sono a difesa dei beni del comune – comincia soft Bandecchi per poi salire decisamente di tono –. Chiesi al prefetto e quindi al questore e a tutti, urlando disperatamente, ma una parte dell’opposizione intanto andava a dire al prefetto che il crimunale ero io, di poter fare una tavolo di regia che coordinasse il lavoro di questi vigilantes da me pagati con le forze dell’ordine, ma questo non è mai stato possibile perché il prefetto si è trovato in mezzo a molti fuochi... "Io ho ricevuto minacce di morte – continua il sindaco in un crescendo di tono – ma non ho avuto l’autorizzazione affinché le mie guardie del corpo potessero essere agenti di sicurezza, allora faccio per conto mio perché mi sono rotto le scatole di chiede alle Istituzioni. Non ho visto autorizzazioni per la difesa della mia persona qui a Terni. Come Comune stiamo assumento 40 vigili urbani che ad agosto si sostituiranno ai vigilantes; ribadisco che Prefettura e Questura non hanno dato seguito alla nostra richiesta ... Qui hanno avuto la possibilità di coordinarsi con vigili urbani e vigilantes, dovevano solo fare questo, se i nostri i vigilantes che fanno ricerca non stanno nei punti sensibili della città è colpa di prefetto e questore che non si sono coordinati col Comune, nonostante la mia richiesta sia partita sette mesi fa". "Mi fa piacere apprendere- e qui il sindaco sposta il tiro anche sull’opposizione – che dopo anni vi siete accorti che qui non si può dormire con le chiavi nella serratura, anzi qualcuno muore e qualcuno si ferisce... Non siete voi che dovete chiedere di intervenire al sindaco, che ha scritto una lettera il 31 agosto 2023. Ognuno nelle istituzioni faccia il proprio mestiere, sei indagini ho su dime e non ho mai rubato e fatto risse!..Se prefetto e questore vorranno usare i vigilantes avranno dieci pattuglie in più in giro e da qui a pochi mesi 40 vigili urbani da utilizzare.Ma oggi è brutto anche il rappprto dei vigili urbani con Questura e Prefettura".

Ste.Cin.