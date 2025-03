Baby-gang semina il terrore. Minore accerchiato e rapinato al centro commerciale

Ragazzini terribili ancora in azione. Scenario della scorribanda, ancora una volta, un centro commerciale. Questa volta siamo a Corciano, dove già in passato si erano registrati episodi di questo tipo e le forze dell’ordine erano arrivate a controllare un nutrito gruppetto di giovanissimi, ritenuti responsabili di diversi episodi anche violenti, compiuti nella zona del centro commerciale stesso. In questa circostanza, i due presunti responsabili sono stati individuati e denunciati dalla polizia. Ai due, un quattordicenne e un sedicenne, viene contestato il reato di rapina aggravata in concorso ai danni di un giovane, anch’esso minore.

Nello specifico la vittima, secondo quanto denunciato, mentre camminava nella zona del centro commerciano insieme ad un amico, sarebbe stata accerchiata da un gruppo di ragazzi che, con fare minaccioso, l’hanno bloccata contro un muro per poi sfilargli dalla borsa il denaro in suo possesso. Una volta che il gruppo si è allontanato, il giovane ha chiesto aiuto alla polizia.

Gli agenti, una volta raggiunto il ragazzo, ancora scosso per l’accaduto, hanno raccolto il suo racconto, hanno quindi proceduto ad acquisire le immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza del centro commerciale e tutti gli elementi descrittivi utili all’individuazione dei presunti responsabili. Presunti responsabili che, in poco tempo, sono stati rintracciati dai poliziotti all’interno dell’area commerciale. O almeno, in base alle indagini e alle testimonianze, due presunti componenti del gruppo. Sottoposti a perquisizione, i giovani sono stati trovati in possesso di un considerevole quantitativo di denaro contante, che gli agenti hanno ritenuto potesse essere il frutto dell’attività illecita. Una volta portati in questura per il completamento delle procedure, i due minori sono stati denunciati alla Procura per i minori, mentre proseguono gli accertamenti per completare la "ricomposizione" del gruppo che avrebbe compiuto la rapina e che potrebbe essere coinvolto anche in altri episodi analoghi.

Episodi con il coinvolgimento di minorenni che, come sottolineato anche dal procuratore generale di Perugia, Sergio Sottani, risultano essere in aumento. Ma a preoccupare maggiormente non è esclusivamente la quantità delle situazioni a rischio che vede coinvolti giovanissimi, ma la gravità dei reati. A partire proprio dalle rapine, che solitamente, come dimostrano anche le ultime attività investigative portate a termine, comprendono aggressioni e pestaggi, se non minacce con coltelli o armi finte. Diversi, per esempio, gli episodi che si sono registrati nei pressi della fermata del minimerò di Pian di Massiano, come in centro storico.