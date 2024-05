Nella morsa delle baby gang, nuova aggressione a Spoleto: denunciati tre diciassettenni

Spoleto, 21 maggio 2024 – Città ancora costretta a registrare un atto di bullismo tra adolescenti. E, anche in questo caso, come in quello avvenuto nel giorno di Pasqua, una baby gang ha aggredito un ragazzo più grande. I fatti sono recenti e i carabinieri hanno denunciato tre giovani. Le indagini sono scattate in seguito alla querela presentata da un 19enne aggredito in piazza: per lui lesioni giudicate guaribili in 20 giorni. La vicenda ha visto quali responsabili della violenza tre ragazzi di 17 anni che, per futili motivi, in una delle piazze della città hanno aggredito il 19enne.

I tre sono stati individuati e denunciati alla Procura della Repubblica per i Minorenni di Perugia con l’accusa di lesioni personali aggravate in concorso. Un episodio analogo si era verificato il primo aprile, nel giorno di Pasqua. In quell’occasione un gruppetto di 15enni aveva inseguito ed aggredito un 17enne. Il ragazzo era stato raggiunto dalla baby gang nel vicolo delle Murelle dove era stato colpito con calci e pugni. Solo dopo essere stato violentemente picchiato era riuscito a divincolarsi e fuggire, chiedendo aiuto ad un vigile urbano che si trovava nelle vicinanze. Trasferito al pronto soccorso era stato preso in cura dai medici.

Diverse le lesioni riportate per una prognosi di un mese. Il 17enne, insieme ai genitori, aveva presentato denuncia contro ignoti ai carabinieri. Un altro episodio che ha visto coinvolti quattro adolescenti si era verificato nel mese di febbraio, ancora in pieno centro storico. La polizia, supportata dagli agenti del comando dei vigili urbani, aveva rintracciato e denunciato i quattro di età compresa tra i 18 ed i 21 anni, ritenuti responsabili di aver picchiato un coetaneo per rubargli una catenina d’oro e un borsello. Gli aggressori si erano dati alla fuga, ma alla fine erano stati individuati.