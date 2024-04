Avviati i lavori del nuovo invaso. Contro la mancanza d’acqua

Sono iniziati i lavori di realizzazione di un ulteriore invaso del Consorzio di bonifica Tevere Nera. L’opera viene realizzata nel comune di Orvieto e occuperà una superficie di 2 ettari e 700 metri e avrà una capacità di accumulo di 16mila metri cubi. Servirà a stoccare acqua direttamente dalla diga di Corbara e fungerà da punto di raccolta dell’acqua piovana. Una vera e propria riserva idrica in caso di siccità. La presentazione (foto) delle specificità della vasca si è svolta nella sala consiglio del Comune di Orvieto, alla presenza del sindaco, Roberta Tardani, del presidente del Consorzio di bonifica Tevere Nera, Massimo Manni e della direttrice del Consorzio, Carla Pagliari.

Sono invece entrati nel dettaglio dei lavori l’ingegnere del Consorzio Tevere Nera, Cristian Buconi ed il geometra Andrea Venturi; per conto del Comune l’ingegner Mario Angelo Mazzi. "Si tratta dell’ennesimo progetto di ampio respiro, che vede la luce in tempi record in termini di messa in opera", ha spiegato Manni. "Dopo gli invasi di Quadrelletto e Vallantica nel Comune di San Gemini - ha aggiunto il presidente - ci affacciamo ora su un altro territorio, quello orvietano. L’obiettivo è riuscire a ridurre il deficit strutturale di mancanza di acqua nel distretto". "L’opera andrà a beneficio di tutto il territorio orvietano – così Pagliari – . Servirà infatti non solo a stoccare acqua per gli agricoltori della zona ma anche a recuperare l’acqua piovana. Acqua che, ormai in quasi tutta Italia, perdiamo in percentuali ancora molto alte. L’invaso è l’ennesima risposta concreta al contrasto dei cambiamenti climatici". E’ finanziato con fondi Masaf per un importo di 2 milioni e 800mila euro.