Avis, premiate le scuole: "Donate con il cuore"

Un concorso per le scuole che si pone l’obiettivo di sviluppare il tema dell’amicizia, della fratellanza, dell’aiuto concreto ai bisognosi e più deboli. La sezione dell’Avis di Assisi "Franco Aristei" ha festeggiato i 10 anni del concorso scolastico "Dona con il cuore, donare è naturale", oltre che con la premizione dell’edizione 2024, anche con una mostra allestita nei locali dell’Archivio – Biblioteca (messi a disposizione della parrocchia di San Rufino) e curata da Federico Della Bina, con l’esposizione dei lavori che i giovani hanno realizzatoin questi anni. I disegni sono stati posizionati sul pavimento mentre gli elaborati (poesie, racconti e foto) sono stati messi su delle griglie creando così una coinvolgente situazione. A fare gli onori di casa, alla presenza di oltre 150 ragazzi, il presidente dell’Avis assisiate Gianmatteo Costa. Presenti le istituzioni locali con l’assessore Massimo Paggi, Carlo Sforna per l’Avis provinciale mentre il presidente dell’Avis regionale Enrico Marconi si è collegato da Vicenza dove si stava svolgendo l’assemblea nazionale. Nel corso della cerimonia sono state premiate le scuole. Per la Scuola Primaria: primo premio: Classe VA Giovanni XXIII, Assisi 2; secondo premio: Classe VC Giovanni XXIII, Assisi 2; terzo premio ex aequo: classe VA-VB Sant’Antonio, Assisi 1 e classe VA Convitto Nazionale. Scuole Medie: primo premio ex aequo: classe IIIC Alessi Assisi 2 e classe IIIB Frate Francesco, Assisi 1; menzione d’onore: classe IIIA Frate Francesco, Assisi 1. Scuole Superiori: primo premio ex aequo: Classe IV Enogastronomia Sezione A Istituto Alberghiero e Classe IV Sala e Vendita Sezione A Istituto Alberghiero Secondo premio: Classe IV F Liceo Scientifico Assisi. Nominati due nuovi giovani ambasciatori dell’Avis di Assisi, si tratta di Ester e Christian.