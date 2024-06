Giubileo 2025: “tanti pellegrini anche in Umbria”

Perugia, 17 giugno 2024 – Le chiese dell’Umbria si preparano al Giubileo 2025. "Le otto chiese diocesane umbre saranno protagoniste del prossimo Giubileo, memori di quanto lo sono state durante il Grande Giubileo del 2000, mettendo in campo, in ciascuna delle comunità diocesane, iniziative per l’accoglienza spirituale e materiale di numerosi pellegrini in cammino verso Roma e per gli stessi fedeli umbri". Così don Giovanni Zampa, sacerdote della Diocesi di Foligno, coordinatore della segreteria pastorale regionale della Conferenza episcopale umbra (Ceu), presieduta da monsignor Renato Boccardo, intervenendo al Consiglio pastorale che si è svolto ad Assisi.

"Alcune stime – prosegue don Zampa – parlano di circa 100mila persone al giorno che varcheranno le quattro Porte Sante delle Basiliche papali romane, preceduti da percorsi spirituali e culturali anche in Umbria, per un totale di oltre 30 milioni di pellegrini provenienti dai cinque continenti, un flusso considerevole non solo in comitiva, ma anche singoli e famiglie che si organizzano privatamente". “Pellegrini di speranza” è il “motto” del Giubileo 2025, celebrato anche in ciascuna Diocesi, dal 29 dicembre 2024 all’Epifania del 2026.

"Un tema, quello della “Speranza”, che va concretizzato anche attraverso determinati luoghi presenti in ciascuna delle comunità diocesane umbre - continua la Ceu – : dal carcere alle mense di carità, agli empori di solidarietà, dagli oratori alle opere d’arte. Le Diocesi umbre hanno già ricevuto da altre Diocesi, anche estere, dei primi contatti per l’accoglienza dei pellegrini". "Noi – auspica don Giovanni Zampa – dobbiamo farci trovare ben preparati e formati all’accoglienza facendo emergere, nel contempo, il nostro patrimonio spirituale, sociale, artistico e culturale". Al riguardo saranno promosse diverse iniziative in ciascuna delle otto Diocesi umbre (info su chiesainumbria.it).