"Ricicla i rifiuti elettronici". In città altri 60 contenitori

Sessanta nuovi contenitori dedicati alla raccolta dei micro Raee installati nel Comune di Perugia, per un totale complessivo di 87 contenitori dislocati nell’intero territorio. È questa l’azione principale del progetto di Gesenu presentato ieri mattina alla Sala della Vaccara alla presenza di Fabrizio Longoni Direttore del Cdc Raee, Massimo Pera, direttore operativo Gesenu, Chimicazza chimico organico specializzato in green chemistry e influencer.

Raee, lo ricordiamo, è l’acronimo di Rifiuti di Apparecchiature elettriche ed elettroniche ed indica tutti i rifiuti che contengono componenti elettriche ed elettroniche, ovvero sostanze pericolose e che quindi non possono essere smaltiti come rifiuti indifferenziati, ma devono essere trattati in specifici centri di riciclaggio, per evitare il rischio di inquinamento ambientale e per non disperdere in natura o conferire in discarica oggetti che, per la loro composizione, hanno tempi di degradazione estremamente lunghi.

Obiettivo del progetto è da un lato quello di incrementare la raccolta pro-capite dei Raee adottando modelli diversi dal Centro di Raccolta con la finalità di avviare a recupero, a preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio i quantitativi intercettati e dall’altro di aumentare la percentuale di materiali da avviare al recupero.

Nel Comune di Perugia sono attualmente attivi 5 Centri di Raccolta aperti a tutti i cittadini ed alle utenze che possono conferire gratuitamente i Raee domestici, un servizio di ritiro a domicilio, previo appuntamento, contattando l’Ufficio clienti Gest e contenitori stradali per la raccolta dei piccoli rifiuti elettrici ed elettronici (Micro Raee), dislocati su tutto il territorio comunale, presso le utenze commerciali appartenenti alla categoria “edicola, tabaccaio, plurilicenze”. l progetto in essere ha previsto la sostituzione dei vecchi contenitori rovinati, la ri-graficizzazione di tutti i contenitori e l’installazione di nuovi contenitori laddove non erano presenti attrezzature adibite alla raccolta. I contenitori sono fabbricati in acciaio pre-zincato con basamento in cemento interamente chiusi, con serratura, e dotati di uno sportello superiore "a bocca" per l’immissione di questi rifiuti.