Agenzia Dogane. Lo stand piace. Boom di visite

PERUGIA - Grande successo di pubblico allo stand della Direzione territoriale Toscana e Umbria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) presente ad Agriumbria. Tantissimi infatti i visitatori per conoscere le attività istituzionali dell’Agenzia soprattutto in tema di salvaguardia del Made in Italy e tutela della salute dei consumatori. Più di 1.200 i cittadini ospiti dello stand ai quali sono stati consegnati materiali divulgativi. A questi si aggiungono i circa 60 studenti dell’Istituto professionale per i servizi commerciali che, su iniziativa dell’amministrazione comunale di Bastia Umbra, hanno seguito un incontro formativo tenuto dai funzionari delle Dogane sul tema della contraffazione delle merci.

Al taglio del nastro, insieme alle massime autorità, era presente il Direttore territoriale ADM Toscana e Umbria, Davide Bellosi, che ha successivamente atteso al padiglione la visita del ministro Masaf, Francesco Lollobrigida, accompagnato per l’occasione dal sottosegretario al Ministero dell’Interno, Emanuele Prisco, e dall’europarlamentare Marco Squarta. Nei giorni a seguire lo stand è stato visitato anche dal sindaco di Bastia Umbra Erigo Pecci con una rappresentanza della Giunta municipale e dalla europarlamentare Camilla Laureti. I funzionari incaricati hanno potuto far conoscere le molteplici attività istituzionali svolte e in particolare le agevolazioni fiscali su prodotti energetici (gasolio agricolo, gpl), il rilascio di autorizzazioni per fruire di rimborsi accisa per la produzione di forza motrice o energia elettrica con gruppi elettrogeni, le semplificazioni degli adempimenti per i piccoli impianti e i depositi di carburanti a uso privato nonché per gli impianti di produzione energia da fonti rinnovabili, le opportunità in tema di export al di fuori dell’Unione Europea, i controlli sulla sicurezza dei prodotti, il contrasto al gioco illegale e al contrabbando dei tabacchi.