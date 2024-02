Avis Perugia, le donazioni tornano a crescere

PERUGIA - Aumentano le donazione di Avis Perugia. Si è tenuta oero, alla Cassa Edile della Provincia, la 58° assemblea annuale. Hanno partecipato oltre 150 donatori, soci Avis, volontari di altre associazioni che operano nel sociale, ragazzi del Servizio civile universale, amministratori locali. Ad aprire l’incontro è stato il presidente di Avis Comunale Perugia Stefano Migliorati, che ha illustrato i dati relativi alle donazioni del 2023, che hanno registrato un aumento del 5,10% rispetto all’anno precedente: 6158, questo il numero delle donazioni complessive del 2023. Dato ancor più significativo quello relativo ai nuovi donatori alla prima donazione che sono stati 687, che sommati ai 393 soci riattivati dopo 2 anni, raggiungono quota 1080 soci, pari al 20.2% del totale, segno di un notevole ricambio a parità del numero complessivo di donatori, rimasto sostanzialmente immutato rispetto all’anno precedente (1082). "Questo dato ci rende felici – ha sottolineato Migliorati - ci dice che abbiamo lavorato bene, ma non ci fa stare tranquilli perché la carenza di sangue è ancora un problema. È importante continuare a motivare i donatori, avvicinare nuovi donatori in modo che scelgano di entrare a far parte della nostra associazione, consapevoli che poter donare è un privilegio, poiché significa in primis, essere in buona salute". Guardando la composizione anagrafica dei donatori emerge come la contrazione demografica delle nascite stia iniziando ad incidere sul ricambio e sostenibilità della raccolta, solo il 19% dei donatori, infatti, ha meno di 25 anni. Tra i nuovi donatori, il 54% sono giovani al di sotto dei 26 anni, con una netta prevalenza di donne rispetto agli uomini. Infine sono stati consegnati tre riconoscimenti “Oro-Rubino”, destinato ai donatori con più di 100 donazioni.