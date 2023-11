Avis, i ’magnifici’ 15 donatori. I giovani rispondono all’appello

I ‘magnifici’ 15: piccoli grandi passi ad Assisi nella formazione di nuovi donatori. Sono i giovani che hanno deciso di rispondere positivamente e con entusiasmo all’appello che le Avis di Assisi, Bastia Umbra, Bettona e Cannara da tempo stanno portando nelle scuole del comprensorio. Così, grazie all’adesione degli istituti scolastici superiori della città serafica, l’Istituto Alberghiero di Assisi, l’Istituto Polo-Bonghi, il Liceo Scientifico "Principe di Napoli" e il Liceo Sesto Properzio sono stati 15 i ragazzi che si sono sottoposti ai primi esami per poter diventare donatori di sangue: Anna, Arianna, Chiara, Francesco, Gaia, Gabriele, Hajar, Ingrid, Lorenzo, Martina, Matilde, Michela, Samuele, Sofia e Walid.

L’iniziativa, che rientra nella campagna Avis Assisi "la vita è un dono", mira ad essere un’apripista per coinvolgere i giovani studenti del Comune di Assisi, ma non solo, nella promozione della cultura della donazione di sangue fin dalla giovane età e della consapevolezza dell’importanza di prendersi cura degli altri ed al contempo di tenere sotto controllo la propria salute.

Avis Assisi ritiene infatti che la sensibilizzazione e la partecipazione attiva dei giovani siano fondamentali per assicurare una continua cura del Bene comune; in ciò essenziale è e sarà l’esempio di giovani per altri giovani. Avis del territorio che hanno rivolto anche un ringraziamento ai docenti che si sono impegnati per questa attività - Claudia Apostolico, Elisabetta Berardi, Patrizia Peschechera e Federico Della Bina -, ai medici Elisabetta Agea e Marco Menghini - e agli operatori tutti del punto di raccolta dell’Ospedale di Assisi che insieme si sono prodigati per la riuscita dell’evento "Donare il sangue è giusto, naturale e ci migliora ed in questo ogni goccia diventa importante".

I responsabili Avis della sezione "Franco Aristei" ricordano anche che, ad Assisi, al Punto di Raccolta presso l’Ospedale, è possibile donare giovedì e venerdì di ogni settimana, e il secondo ed ultimo sabato del mese. dalle 7.45 alle 10.30. La prenotazione è obbligatoria ed è sufficiente mandare un messaggio WhatsApp al numero telefonico 353.4313217.