Avis, aumentano i donatori. Il bilancio del 2023 è positivo: "Ma bisogna ancora crescere"

Donazioni di sangue e donatori in aumento per la sezione Avis di Assisi "Franco Aristei" in un momento in cui sono continui gli appelli per avvicinare sempre più persone e giovani a questo mondo. A fine 2023 infatti si sono potute contare ben 1260 donazioni, di cui 1224 di sangue intero e 36 di plasma, e 132 nuovi donatori, tra 61 prime donazioni e 71 "riammessi" per un numero complessivo di 961 donatori. "L’incremento seppure può sembrare marginale, pari a circa un 1,2% - viene evidenziato dal direttivo e dal presidente, avvocato Gianmatteo Costa - , è letto molto positivamente dalla locale compagine avisina poichè conferma una buona situazione donazionale, che si sta consolidando, con una tendenza al miglioramento. Particolarmente positivo, in controtendenza rispetto agli altri anni è stato il periodo estivo in cui si sono avute circa il 30 % delle donazioni; segno che i nostri donatori non si sono scordati di chi ha sempre reale ed urgente bisogno di sostegno".

Detto che proseguirà anche quest’anno la capillare attività di sensibilizzazione, guardando al 2023, vengono rimarcate la giornata di donazione straordinaria, l’impegno degli Assisi Runners, il sostegno dell’amministrazione comunale e della Compagnia dei Carabinieri di Assisi, della Virtus Assisi, dell Società Culturale Arnaldo Fortini. E ancora la bellezza della vita rappresentata dalla "nostra" Greta Narcisi, miss Umbria in carica, che spontaneamente si è prestata a testimonial della campagna "la vita è un dono" che Avis Assisi, insieme alle avis di Bastia Umbra, Bettona e Cannara sta portando avanti nelle scuole. "Siamo estremamente fieri dei nostri donatori ma dobbiamo provare a fare di più. Il nostro obiettivo è continuare a crescere", conclude Costa.