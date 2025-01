Avis, anno da incorniciare. Donazioni salite a 2098

GUBBIO - Il 2024 è stato un anno che può definirsi storico per l’Avis Gubbio. Innanzitutto perché il sodalizio ha festeggiato il 70° anniversario di attività, ma anche perché i risultati raggiunti sono di assoluto rilievo. In totale si sono registrate infatti 2098 donazioni: 2005 donazioni di sangue intero e 93 di plasma, numeri che "testimoniano il radicamento e l’efficacia dell’associazione sul territorio e che rappresentano il risultato concreto di una strategia capace di coinvolgere una comunità intera", grazie a un "modello organizzativo inclusivo che si è distinto per la capacità di sensibilizzare e mobilitare un importante numero di eugubine ed eugubini", scrive Avis Gubbio in una nota. Un impegno realizzato grazie all’impegno del presidente Loris Ghigi e di tutto il consiglio direttivo, oltre ovviamente al sostegno di volontari e di chi gravita intorno all’associazione. Molteplici le collaborazioni strette e confermate, con il coinvolgimento di realtà scolastiche, sportive, associative e giovanili; di fondamentale importanza, ovviamente, anche la sinergia con le istituzioni locali. "Questo lavoro di squadra ha trasformato l’Avis Gubbio in un punto di riferimento per l’intera comunità", chiude la nota.