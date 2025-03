Autotrasportatori. Caponi "Neutralità tecnologica: avanti"

1Una due giorni appassionante e ricca di spunti, alla presenza di tutti i presidenti delle sedi Fai territoriali, tra cui il presidente Fai Umbria Vittore Fulvi, insieme al segretario generale della Federazione degli Autotrasportatori Italiani, Carlotta Caponi. "Grazie alla costante azione di sensibilizzazione della Fai – sostiene Caponi (nella foto) - la neutralità tecnologica entra ufficialmente nelle conclusioni del Consiglio Europeo. Avevamo sollevato la questione durante l’incontro con il vicepresidente esecutivo dell’UE, Raffaele Fitto, nei giorni scorsi a Bruxelles. Ora, con il riconoscimento nei documenti strategici dell’Unione, se il principio verrà applicato correttamente, biocarburanti e altre soluzioni innovative potranno essere considerate alternative valide per la transizione ecologica, senza l’imposizione ideologica dell’elettrico come unica via".