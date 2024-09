Autonomie locali italiane. Presciutti vicepresidente

GUALDO TADINO - Il sindaco Massimiliano Presciutti è stato eletto vicepresidente nazionale di Ali, Autonomie locali italiane. Ha partecipato ai lavori del ventesimo congresso svoltosi ieri nell’aula "Giulio Cesare" del Campidoglio come presidente di Ali Umbria. L’assemblea dei 160 delegati ha eletto presidente il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, personalità di rilievo nel panorama politico italiano anche per essere stato ministro dell’economia e deputato e che succede all’ormai ex presidente Matteo Ricci, presente ai lavori e che ha ricoperto l’incarico negli ultimi 6 anni, dimessosi per gli impegni come europarlamentare; segretario generale di Ali è stato confermato Valerio Lucciarini De Vincenzi. Vicepresidenti sono, oltre a Presciutti, già responsabile nazionale Ali alla cooperazione internazionale e allo sviluppo, Elena Piastra, sindaca di Settimo Torinese, Giovanna Bruno, sindaca di Andria ed Andrea Marrucci, sindaco di San Gimignano. Il primo cittadino gualdese ha accolto con entusiasmo l’incarico; dice: "Sarà un piacere ed un onore collaborare con Roberto Gualtieri e la nuova squadra di Ali nazionale. Considero la mia elezione un riconoscimento per l’Umbria". A.C.