Autoarticolato e pullman di turisti si sfiorano: paura e feriti

UMBERTIDE - Poteva aver conseguenze ben più gravi, l’incidente che alle 13.30 di ieri ha coinvolto un autoarticolato condotto da un camionista turco e un pullman di turisti spagnoli diretti ad Assisi. Il fatto è avvenuto lungo la E45 all’altezza di Montone, in un tratto interessato a lavori e dove la sola carreggiata agibile procede a doppio senso. I due veicoli, che procedevano in direzione opposta si sono sfiorati, cosa che ha provocato la contusione o il ferimento – per fortuna in modo leggero – di una decina di passeggeri. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 dagli ospedali di Città di Castello e Umbertide, che hanno smistato i feriti nei due nosocomi per le cure del caso. A effettuare i rilievi gli uomini della Polizia stradale tifernate mentre gli operatori dell’Anas hanno messo la strada in sicurezza. Il traffico è ripreso intorno alle 14.30. Un secondo pullman ha sostituito quello incidentato che ha riportato la rottura del parabrezza (con grandissimo spavento del conducente) portando i turisti ad Assisi. Marciante senza problemi invece l’autoarticolato turco.