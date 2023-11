Auto si ribalta e precipita in un giardino: ferita la conducente

PACIANO – E’ precipitata giù da un muro per qualche metro con la propria auto, finendo nel giardino di un compaesano. E’ il singolare incidente stradale avvenuto ieri nel primo pomeriggio a Fonti di Paciano.

La vettura, una vecchia Fiat Panda si è ribaltata al di sotto della sede stradale in un giardino privato. La squadra Vigili del fuoco di Castiglione del Lago ha provveduto ad estrarre la conducente rimasta incastrata nell’abitacolo dall’utilitaria per consegnarla alle cure del personale del 118. Si tratta di una donna del posto di sessant’anni che è stata immediatamente trasferita in ospedale per gli accertamenti del caso e trattenuta per le cure necessarie dopo la visita in pronto soccorso. Non è fortunatamente in gravi condizioni.

Una volta messa in sicurezza la zona dell’incidente e soccorsa la conducente dell’auto, la Polizia locale di Paciano ha provveduto ad effettuare i rilievi del caso. Fortunatamente in quel momento nel giardino non c’era nessuno e il mezzo precipitando non ha coinvolto altre persone nell’incidente.