Spaccio, ricettazione, guida senza patente a bordo di un'auto rubata: due minori nei guai

Perugia, 15 giugno 2024 - Spaccio, ricettazione e guida senza patente a bordo di un'auto rubata: i Carabinieri di Ponte San Giovanni hanno arrestato due minori, entrambi 16enni con precedenti di polizia. A destare sospetti una Panda che girava per le vie del quartiere con a bordo i due giovanissimi: così i militari hanno così deciso di fermare il veicolo e controllare i soggetti a bordo. Gli operanti hanno verificato che il conducente, 16 anni era privo di patente e che il mezzo su cui viaggiavano era stato rubato ai primi di giugno a Ponte Pattoli.

I due minori coetanei sono stati poi perquisiti: trovati 4 involucri di hashish termosaldati, dal peso complessivo di 33 grammi. Le ricerche dello stupefacente venivano poi estese anche alle abitazioni, all’interno della quale di uno dei due, i Carabinieri hanno trovato un bilancino di precisione e 4 smartphones, risultati anch’essi oggetto di furto.

Accompagnati in caserma, sono stati dichiarati in arresto per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e contestualmente denunciati in stato di libertà alla Procura delle Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Perugia per ricettazione. Su disposizione dell’autorità giudiziaria, i minorenni sono stati affidati al Centro di Prima Accoglienza di Firenze.