Auto, qui l’usato traina il mercato. Novemila passaggi in più in un anno

L’Umbria è la regione, insieme a Veneto e Lombardia, dove il mercato delle automobili usate è cresciuto di più nel 2024. Secondo l’elaborazione del Centro studi di Autoscout24 su base dati Aci, infatti, lo scorso anno i passaggi di proprietà al netto delle minivolture sono aumentati dell’8,3% rispetto al 2023 in Italia, con il Veneto (+11,5%), l’Umbria (+11,4%) e la Lombardia (+11,3%) che hanno registrato la crescita maggiore. Nel dettaglio i passaggi di proprietà due anni fa erano stati 80.970 nel Cuore Verde e quella percentuale di undici punti e oltre in più, significa che l’incremento è stato quasi di novemila passaggi, sfiorando così quota 90mila compravendite.

Un trend che nella nostra regione prosegue: nel 2022 furono 72mila circa, l’anno prima 82.552, mentre nel ‘20 (in piena pandemia insieme all’anno dopo) se ne contarono 78.477. In pratica si sta tornando su livelli pre-pandemici, dato che nel 2019 i passaggi di proprietà di autovetture usate furono 92.922.

"Il mercato delle auto usate ha confermato nel 2024 una straordinaria capacità di adattamento e crescita – spiega Sergio Lanfranchi, centro studi Autoscout24 – andando incontro alle esigenze degli automobilisti. Questo successo è stato favorito da una riduzione dei prezzi delle vetture di seconda mano e dal ruolo sempre più centrale dei canali digitali, che hanno trasformato radicalmente le modalità con cui gli italiani cercano e acquistano la loro auto. In particolare, il 2024 si è concluso con una domanda record su Autoscout24, a dimostrazione dell’attrattività del mercato delle auto usate e della rilevanza delle piattaforme online".

Per contro c’è un crollo del nuovo: basti ricordare che nel 2023 – ultimo dato disponibile Aci – le immatricolazioni sono state 16.670, in leggera crescita sul ‘22 grazie agli incentivi (15.269), ma inferiori a un anno terribile come il 2020 quando furono 18mila. Se poi si guarda indietro vengono i brividi: nel 2000 in Umbria, vennero immatricolate 35.510 autovetture nuove.