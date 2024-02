Auto divorate dalle fiamme. L’incendio in un parcheggio. Paura per un veicolo a Gpl

Incendio violentissimo, quattro auto distrutte, gran lavoro per i vigili del fuoco per circoscrivere le fiamme e soprattutto mettere in sicurezza l’area. Infatti una delle macchine distrutte era alimentata a gpl e i pompieri si sono dovuti adoperare per spegnere e raffreddare il veicolo e scongiurare un’esplosione. L’allarme è scattato nel pomeriggio quando un fumo nero e acre si è levato nell’area antistante un’azienda, in via Atene, zona San Lorenzo; a prendere fuoco le 4 auto che erano parcheggiate sotto una pensilina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Assisi e un’autobotte del distaccamento di Foligno. I pompieri, utilizzando anche liquido schiumogeno, hanno circoscritto e spento le fiamme, evitando che potessero estendersi, mettendo in sicurezza il veicolo alimentato a gpl. Sul posto anche i Carabinieri del Comando Compagnia di Assisi, per gli accertamenti di legge, la Polizia locale di Bastia Umbra e i tecnici dell’Arpa per le verifiche del caso. In corso le indagini per stabilire come si sia innescato il fuoco e le cause che hanno provocato il rovinoso incendio. Maurizio Baglioni